В Украину пришло "бабье лето": долго ли задержится

9 сентября в Украине начнется "бабье лето". Фото: pixabay.com

9 сентября в Украине начнется "бабье лето".

Погода почти во всех регионах до конца недели будет солнечной, сухой и теплой, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Если вы еще не знаете, что такое "бабье лето" и как идеально оно выглядит, увидите. Можно убежать с работы в ближайший лесок или парк и посмотреть сквозь солнышко на красивую паутину", - говорит она.

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Температура воздуха 9 сентября на большей части территории Украины будет колебаться в пределах +20 ... + 25 градусов. А на юге и местами в центральной части повысится до +25 ... + 29 градусов. Однако ночи уже начнут становиться осенними и свежее.

В Киеве экватор рабочей недели обещает быть солнечным с температурой воздуха +23 ... + 24 градуса. В четверг, 10 сентября, в столице потеплеет до +26 ... + 27 градусов, в пятницу снова похолодает, а на выходных вернется солнечная и теплая погода - +23 ... + 25 градусов.

В течение сентября похолодание может меняться потеплением. Грозы и ливни будут, но не такие интенсивные, как летом. Преимущественно - в южных и восточных областях, где будет наблюдаться контраст температур. Холоднее всего будет во второй и третьей декадах месяца. При вторжении холодных воздушных масс с севера может дойти до заморозков.