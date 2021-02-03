В Украину придет циклон с атмосферными фронтами

В Киеве 4 февраля погода будет сложной. Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

В четверг в Украине вновь воцарится циклон. Порывы юго-западного ветра в большинстве областей будут достигать 15-20 м/c.

Завтра по всей территории пройдут дожди, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Зона осадков начнет двигаться с запада к востоку. Температура воздуха ожидается от +2...7°С днем, на юге и юго-западе +5...12°С. В северных областях - 0...+4°С. Мокрый снег периодически будет начинаться в северной части Украины. В Карпатах снег и сильный ветер.

В Киеве 4 февраля погода будет сложной. Ожидается дождь, местами с мокрым снегом, а также сильный юго-западный ветер.

Дневная температура воздуха в столице около +4°С.

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3 февраля в Украине ожидается сравнительно теплая погода. На части территории прогнозируют дожди с мокрым снегом.