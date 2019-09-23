В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании во главе с государственным секретарем по вопросам обороны Беном Уоллесом.

"Основная цель визита иностранной делегации - демонстрация военно-политической поддержки Украины, изучение аспектов реализации двусторонних договоренностей в контексте развития украинского-британского сотрудничества в оборонной сфере", - об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Во время встречи министра обороны Андрея Загороднюка с Беном Уоллесом речь шла о текущей ситуации с безопасностью в регионе, гибридных вызовах и угрозах, стоящих перед Украиной и Великобританией.

"Министр обороны Украины отметил неизменность курса оборонного ведомства относительно евроатлантической интеграции, ознакомил коллег с текущим состоянием, а также приоритетами дальнейшего реформирования Вооруженных Сил Украины. В этом контексте Андрей Загороднюк выделил ряд перспективных направлений сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран", - говорится в сообщении.

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Также иностранная делегация посетила Мемориальный комплекс и почтила память погибших украинских героев.

НАТО едет в Украину в полном составе. Визит запланирован на 31 октября. Прибыть должны представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом.