В Украину идут заморозки: в каких областях будет наиболее холоднее

В Украину возвращаются заморозки. Фото: unsplash

4 мая погода в Украине будет солнечной и теплой. Но ночью возможно возвращение заморозков.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, днем ​​максимальная температура достигнет +18°, но ночью снизится к +3°.

Заморозки на поверхности почвы от 0° до +3° ожидаются в большей части районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей.

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Ночью на западе, севере и в центре страны температура воздуха будет от +3° до +5°, в восточных и южных областях от +6° до +10°. Днем по всей стране - от +14° до +18°. В Киеве ночью +3°...+5°, днем ​​до +15°.

Май в Украине будет теплым. Средняя месячная температура воздуха составит +15-18°C. В начале месяца будут идти небольшие дожди. В частности, в Киевской области.