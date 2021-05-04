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В Украину идут заморозки: в каких областях будет наиболее холоднее

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В Украину идут заморозки: в каких областях будет наиболее холоднее
В Украину возвращаются заморозки. Фото: unsplash

4 мая погода в Украине будет солнечной и теплой. Но ночью возможно возвращение заморозков.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, днем ​​максимальная температура достигнет +18°, но ночью снизится к +3°.

Заморозки на поверхности почвы от 0° до +3° ожидаются в большей части районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей.

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Ночью на западе, севере и в центре страны температура воздуха будет от +3° до +5°, в восточных и южных областях от +6° до +10°. Днем по всей стране - от +14° до +18°. В Киеве ночью +3°...+5°, днем ​​до +15°.

Май в Украине будет теплым. Средняя месячная температура воздуха составит +15-18°C. В начале месяца будут идти небольшие дожди. В частности, в Киевской области.

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04
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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