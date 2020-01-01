В Украину идут морозы

Первые дни января будут морозными. Фото: "УНИАН".

В январе синоптики прогнозируют мороз по всей территории Украины. Средняя месячная температура составит 0-4°C мороза. Это выше, чем средняя месячная температура воздуха в январе.

Обычно было 1-6°C мороза, сообщает Укргидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 21-60 мм. В западных областях менее, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.

1-2 января на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской области и в горах Черновицкой жидается умеренная снеголавинная опасность 2-го уровня. В горах Львовщины - низкая снеголавинная опасность 1-го уровня.

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2 января в Украину придет холодный воздух с севера Европы. Осадков не ожидается. На востоке - небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-6°C мороза, днем ​​от -2°C до +3°C тепла, в Карпатах ночью -8-13°C, днем ​​-4-9°C.

3 января в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью -1-6°C, в Карпатах днем ​​0-5°C тепла, ночью до -12°C мороза.

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов поздравил украинцев с Новым годом. Он пожелал главного - победы.