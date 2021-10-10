В Украину идут дожди с похолоданием: прогноз на следующую неделю

В Киеве 13-14 октября будет дождливо. Фото: pixabay.com

10-11 октября в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха днем местами будет достигать +17°С.

Дожди пройдут лишь во вторник ночью в Карпатском регионе, сообщает Укргидрометцентр. Днем 12 октября будет дождливо на Левобережье, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

В понедельник в западных и северных областях температура ночью местами будет опускаться до 0...-3°С, а днем столбики термометров покажут +9...15°С. На Киевщине завтра без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем будет в пределах +12...15°С.

Во вторник на юге и востоке страны днем ожидается +9...14°С, в западных областях до +4...9°С, а в южной части и на Закарпатье - +12...17°С.

13 октября в Украине, кроме западной части, местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью составит +2...7°С. В Карпатах 13 октября дождь с мокрым снегом, а 14 октября - без существенных осадков.

На Покров ночью в северной части и в центральных областях пройдет дождь, на востоке и юге страны днем до +14...18°С.

В Киеве 13-14 октября будет дождливо. Температура ночью +4...9°С, днем +8...13°С.

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Октябрь этого года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней. 11-19 октября будет пасмурно и холодно, а 14 числа - заморозки. 20, 22-23 и 26 октября пройдут дожди, а 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.