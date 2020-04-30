В Украину идут дожди: какая погода ожидает нас сегодня

В Украину идет сезон дождей. Фото: Укринформ

В ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, во многих регионах пройдут дожди.

30 апреля на западе и севере Украины пройдут дожди, в Киевской и Житомирской областях с грозами. Температура днем от +16 до +24 градусов, Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май

В пятницу, 1 мая, на севере и западе сохранятся дожди. Температура от +17 до +25 градусов.

В субботу осадки пройдут практически по всей Украине. Днем по стране ожидается от +19 до +27 градусов.

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Напомним, май будет сухим и жарким. Вполне вероятны заморозки в последнем месяце весны.