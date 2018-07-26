В Украину идет жаркая погода

Синоптики обещают жаркую погоду. Фото: свідок

Сегодня, 26 июля, в Украине ожидается жаркая погода. Температура воздуха повысится и достигнет на юге и востоке +30+33 градусов. На остальной территории 25-30 градусов.

В западной части и на севере пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем 25-29 градусов тепла. На остальной территории без существенных осадков, местами возможны локальные грозы дожди, передает Украинский гидрометцентр.

В северных областях пройдут местами дожди с грозами. Температура воздуха днем 25-29 градусов тепла. В восточных областях - без существенных осадков. Температура воздуха днем 28-33 градуса.

В центральных областях ожидаются локальные ливни и грозы. Температура воздуха днем 25-30 градусов. На юге Украины существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем 27-33 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Держите под рукой лекарства: Украина накроют мощные магнитные бури

Также синоптики предупредили, что Циклон Галина, который принес с собой дожди и грозы, покинет Украину 1 августа.

Вероятность периодических ливней остается еще в пятницу, 27 июля, и субботу, 28 июля. 29 июля немного прояснится.

"30-го июля - днем без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля - местами локальные дожди днем, а утром и вечером более или менее спокойно. 1, 2 и 3 августа - солнечно и жарко", - говорит синоптик Наталья Диденко.

Свыше 2 недели почти во всех регионах Украины идут сильные, обильные дожди, местами ливни. Больше всего заливает Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Черниговскую, Житомирскую и Днепропетровскую области.