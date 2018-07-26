В Украину идет жаркая погода

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3474
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1530
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2934
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 558
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6786
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 684
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1017
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3150
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3349
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 711
Фото
Все фото
26
6
5
8
10
Редкие кадры: показали фото звезд, которые мало кто видел
Редкие кадры: показали фото звезд, которые мало кто видел
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Девушка с инвалидностью тренирует и мотивирует здоровых украинцев
Девушка с инвалидностью тренирует и мотивирует здоровых украинцев
&quot;С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей&quot;, - на Львовщине открыли медвежий приют
"С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей", - на Львовщине открыли медвежий приют
Канадского министра поразили реалии жизни в &quot;серой&quot; зоне Донбасса
Канадского министра поразили реалии жизни в "серой" зоне Донбасса
Видео
Все видео
"Мы - не людоеды" - Муждабаев о разнице между украинцами и россиянами
"Мы - не людоеды" - Муждабаев о разнице между украинцами и россиянами
Разносила листовки, пряча в куклу - умерла связная УПА "Ластивка" Евдокия Лихачева
Разносила листовки, пряча в куклу - умерла связная УПА "Ластивка" Евдокия Лихачева
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4590
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 936
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4671
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3708
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27280
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2367
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
четверг, 26 июля 2018 09:05

В Украину идет жаркая погода

  Комментировать
  Синоптики обещают жаркую погоду. Фото: свідок
Синоптики обещают жаркую погоду. Фото: свідок

Сегодня, 26 июля, в Украине ожидается жаркая погода. Температура воздуха повысится и достигнет на юге и востоке +30+33 градусов. На остальной территории 25-30 градусов.

В западной части и на севере пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем 25-29 градусов тепла. На остальной территории без существенных осадков, местами возможны локальные грозы дожди, передает Украинский гидрометцентр.

В северных областях пройдут местами дожди с грозами. Температура воздуха днем 25-29 градусов тепла. В восточных областях - без существенных осадков. Температура воздуха днем 28-33 градуса.

В центральных областях ожидаются локальные ливни и грозы. Температура воздуха днем 25-30 градусов. На юге Украины существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем 27-33 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Держите под рукой лекарства: Украина накроют мощные магнитные бури

Также синоптики предупредили, что Циклон Галина, который принес с собой дожди и грозы, покинет Украину 1 августа.

Вероятность периодических ливней остается еще в пятницу, 27 июля, и субботу, 28 июля. 29 июля немного прояснится.

"30-го июля - днем без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля - местами локальные дожди днем, а утром и вечером более или менее спокойно. 1, 2 и 3 августа - солнечно и жарко", - говорит синоптик Наталья Диденко.

Свыше 2 недели почти во всех регионах Украины идут сильные, обильные дожди, местами ливни. Больше всего заливает Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Черниговскую, Житомирскую и Днепропетровскую области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину идет жаркая погода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Участники кругосветной автогонки обогнали соперников на поезде

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 61110
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 38929
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 33371
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 22865
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло Просмотров: 19805
Больше всего комментируют
32
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
17
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
6
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
5
Германия начала строительство "Северного потока-2"
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
Голосов: 22271
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua