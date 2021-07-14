В Украину идет жара до +39

Жара продолжается. Фото: Сегодня

На этой неделе в Украину придет сильная жара до +39 градусов.

Непростыми будут дни с 15 по 18 июля. А более-менее комфортные +30 градусам ожидаются не раньше 20 июля, рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко в комментарии Obozrevatel.

"Сейчас погоду в Украине формирует высотный антициклон. Его центр находится в России. Но это огромное образование, которое влияет на погоду большей части территории", – рассказала синоптик.

Вторая половина текущей недели может стать самой жаркой этим летом.

"С 15 по 18 июля будет вообще жесть, выше +35 градусов. +37, а где +37, там и +39 градусов", – предупредила Адаменко.

Разрушения этого антициклона можно ожидать не раньше 20-21 июля, то есть максимальные температурные показатели на грани рекорда будут наблюдаться не меньше недели. Затем, наконец, жара спадет.

В ближайшие дни на западе Украины будет немного прохладнее, поскольку "российский" антициклон не достает до этой территории страны. Возможны даже небольшие дожди.

"Но это летние дожди, и не понятно, сколько их выпадет. В одном месте может выпасть почти ничего, а в другом – месячная норма", – заметила синоптик.

Тем не менее "высокий температурный фон будет смягчен".

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В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Столбик термометра 11 июля достиг + 54°C.