В Украину идет тепло

В Украине в среду, 2 октября, ожидают тепло. Оно придет с юго-запада Европы.

Утром еще будет свежо, однако к обеду вернется "бабье лето". Осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с, в Карпатах местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 5-10 °, на юге страны 11-13 °, днем ​​18-23 °. На Закарпатье и Прикарпатье до 26°.

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Термометры достигнут отметки 24 градусов тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с. Температура ночью 8-10 °, днем ​​20-22 °.

В среду, 2 октября мало что удастся. Многое придется отложить или отменить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.