В Украину идет потепление: прогноз до конца недели

2 декабря в Украину придет кратковременное потепление.

В течение дня в четверг температура повысится до +4...9°С, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. На юге столбики термометров достигнут отметки +7...13°С.

"Свежее будет в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, +2...5°С. Приходит пора закутанных носов, шапок с помпонами, пингвинообразных граждан, облачности и нахмуренных воробьев на голых ветвях", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko В ближайшие сутки мокрый снег будет переходить в дождь

В ближайшие сутки мокрый снег будет переходить в дождь на западе и севере страны. На остальной территории - без осадков. Порывы юго-западного ветра завтра будут достигать 7-14 м/с, а местами и 15-20 м/с.

Автор: facebook.com/tala.didenko Свежее будет в Сумской, Харьковской и Полтавской областях

В Киеве завтра местами пройдут небольшие осадки. Ветер будет порывистым и некомфортным. Ночью ударит мороз до -3°С, а днем потеплеет до +7°С.

6-7 декабря температура воздуха снова начнет снижаться.

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Зима в Украине началась со снега. 2-3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако в выходные снова ожидается похолодание. В столице сегодня ожидается мокрый снег, на дорогах скользко и "каша", с обеда осадки постепенно будут прекращаться. Ветер западный, порывистый и некомфортный. Ночью в Киеве в пределах 0...-2°С, днем 0...+2°С.