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пятница, 05 ноября 2021 13:36

В Украину идет похолодание: обновили прогноз на выходные

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Украину завтра немного затронет атмосферный фронт северного циклона Peter. Но дожди пройдут преимущественно ночью только в западных и северных областях.

Осадки немного задержатся днем на северо-востоке, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Из влажных явлений - преимущественно туманы.

"Суббота на континентальной части Европы будет без осадков - антициклон Silvi постарается. Циклоны с фронтами будут бегать с юга на север, поэтому основные дождливые и ветреные события будут наблюдаться в районе Средиземноморья, в Великобритании и Скандинавии", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Суббота на континентальной части Европы будет без осадков
Суббота на континентальной части Европы будет без осадков

В воскресенье дожди вероятны на Западной Украине, а во второй половине дня и вечером еще и на севере. Центр, восток и юг 7 ноября обойдутся без осадков. 6-7 ноября в большинстве областей ожидается похолодание до +8...12°С. На юге, востоке и в Днепропетровской области на выходных тепло еще задержится, +12...18°С.

В Киеве суббота и воскресенье будут холодными, в течение дня не выше +10°С. Дождь пройдет ближайшей ночью. Завтра днем без существенных осадков, а 7 ноября дождь в столице возможен разве что после обеда или под вечер. Периодически будет задувать неприятно западный и северо-западный ветер.

"Погодка на любителя. Поэтому, уважаемые любители, наслаждайтесь. Остальные будут ворчать и строить вынужденные очаровательные улыбки для селфи. Адаптируемся к серому сезону прогулками, новой шапкой, хорошими сериалами, тыквами, ярким маникюром и разумной профилактикой здоровья", - добавила синоптик.

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В ноябре средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1…7°С. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что тоже в пределах нормы.

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Дата
05
ноября

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