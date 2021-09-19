В Украину идет первый настоящий холод

Завтра в Украину зайдет первый настоящий холод. 20 сентября в большинстве областей днем ожидается не выше +7...13°С.

Циклон постепенно отступит, а за ним втянется северными и северо-западными ветрами холодный воздух, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Автор: facebook.com/tala.didenko Циклон будет постепенно отступать

"Придет похолодание! На неделю готовьте более солидную одежду. Потеплеет только ближе к следующим выходным", - говорится в сообщении.

На востоке, юге, в Днепре с районами будет теплее, +14...19°С, где-то воздух может прогреться до +20°С. Осадки завтра будут незначительные, а в большинстве центральных областей, на западе и на юге дожди прекратятся вовсе.

Автор: facebook.com/tala.didenko Дожди завтра будут преимущественно незначительные

В Киеве понедельник встретит нас тучами и районными небольшими дождями. Вечером будет наблюдаться порывистый ветер. Днем ожидается +10...12°С.

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Небольшой дождь прогнозируют 21 сентября в северных, восточных областях и местами в южной части, на остальной территории без осадков. Температура ночью +2...7°С, днем ​​+8...13°С. В южной части и восточных областях ночью +6...11°С, днем ​​+11...16°С. Днем в Украине, кроме восточной части, местами порывы ветра 15-18 м/с. В столичном регионе 21 сентября временами будет идти небольшой дождь. Температура ночью составит +2...7°С, днем ​​+6...11°С.