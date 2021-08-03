В Украину идет ожидаемое похолодание и дожди

Украину ожидает похолодание. Фото: Сегодня

Сегодня станет прохладнее в большей части Украины.

Прохладу принесут дожди и грозы, которые ожидаются практически по всей стране. Грозовая погода в части регионов сохранится и дальше, рассказала в Фейсбук метеоролог Наталья Диденко.

В среднем по стране температура будет держаться в рамках +25 +28. Холоднее всего будет в западных областях, там столбик термометра поднимется от +22 до +27. Самыми жаркими будут юг и восток Украины - от +29 до +33 градусов.

Дожди и грозы стоит ждать на востоке и юго-востоке Украины. Также дожди могут пройти в Карпатах.

На остальной территории сухо, дождей стоит ждать позже на неделе.

В столице Украины будет держаться теплая, но не жаркая погода без осадков. Ожидается температура +25 +26 градусов по Цельсию.

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Погода в Киеве за июль установила четыре температурных рекорда. Самое холодное в столице было 23 июля. Минимальная температура под утро опустилась до +15°C. Самое жаркое - 29 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 32,6°C.