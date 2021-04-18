В Украину доставляют вакцины Pfizer: фото

Три области Украины получили вакцины Pfizer. Фото: kharkivoda.gov.ua

Харьковская, Кировоградская и Черновицкая области получили вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Каждый регион получил по 1170 доз вакцины. Об этом информируют в областных ОГА.

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Вакциной Pfizer в первую очередь будут прививать жителей и работников интернатов для пожилых людей, а также домов для людей с инвалидностью.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 282 новых больных коронавирусом. Из них детей - 456, медработников - 161. Количество активных больных - 424645 человек. Умерли за последние сутки 250 человек, а выписаны - 6523.