В Украине заработал известный иностранный лоукостер

FlixBus открывает возможности дешевых путешествий. ФОТО: Facebook

Самый дешевый автобусный перевозчик Европы FlixBus заработал в Украине.

"Украина - первое государство за пределами ЕС, после США, где FlixBus начал работу", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Билеты из Киева в польский Ряшив стоят от 499 грн. Во Вроцлав из украинской столицы можно доехать за 829 грн, пишут на сайте перевозчика.

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На поездку из Киева в Вену цены начинаются от 1979 грн., Из Киева в Прагу - от 1319 грн., А из Киева в Берлин - от 2149 грн.

11 июня представители FlixBus проведут в Киеве свою первую в Украине пресс-конференцию.