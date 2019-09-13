В Украине запустят систему eHealth

В Украине собираются ввести систему электронного здравоохранения. Фото: Сегодня

В Офисе президента Украины под председательством вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра здравоохранения Зоряны Скалецкой представители Национальной службы здоровья, Министерства здравоохранения, Госспецсвязи обсудили процесс внедрения реформы еHealth.

"Здравоохранение сейчас - одно из основных направлений диджитализации, определенный президентом…Сегодня мы установили четкие сроки и ответственных. От Офиса президента координацией eHealth занимается эксперт по электронному управлению Яника Мерило", - прокомментировал Михаил Федоров, сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании обсуждалось состояние реформы eHealth, вызовы, проблемы и объединение вокруг разработки новой стратегии и решения общих задач.

Несколько меморандумов о создании системы eHealth было подписано в 2016 году. Тогда в подписании дорожной карты проекта диджитализации системы здравоохранения приняли участие профильное министерство, представители гражданского общества - эксперты, волонтеры и организации. В целом, к программе присоединились более 120 участников.