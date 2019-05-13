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понедельник, 13 мая 2019 18:30

В Украине запретили популярный препарат для иммунитета

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В Украине запретили популярный препарат для иммунитета
В Украине из-за неэффективности запретили иммуномодулятор "Глутоксим". Фото: LiveJournal

В Украине запретили иммуномодулятор "Глутоксим".

Запрет ввели в связи с тем, что препарат не оправдал своей эффективности. Соответствующее решение приняла Гослекслужба.

Речь идет о "Глутоксиме", раствор для инъекций 3%, в том числе по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистера в пачке из картона; по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистера в пачке из картона.

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Производителем лекарств является ЧАО "Лекхим-Харьков", Украина.

Ранее в Украине запретили использовать и реализовывать препарат "Китруда". Его используют для лечения пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой.

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