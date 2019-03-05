В Украине запретили польское мясо и молочку

В Украину запретили ввозить польскую крупный рогатый скот и продукцию из него. Фото: Взгляд

В Украину с 15 февраля запретили ввозить польский крупный рогатый скот, продукцию и сырье с него.

Ограничения ввели из-за обнаружения в стране случаев коровьего бешенства. Об этом сообщает AgroNews.

"В связи с выявленными ГЭ КРС (губчатоподобная энцефалопатия крупного рогатого скота.) В Республике Польша согласно официальному сообщению Всемирной организации по охране здоровья животных, Главным государственным ветеринарным инспектором Украины был введен запрет от 15.02.2019 № 602-113- 18/2481, согласно которому временно запрещен ввоз из Польши в Украину крупного рогатого скота, продукции и сырья из него ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сравнили стоимость мяса в регионах Украины

В Украине в феврале ощутимо подешевела курятина. Цена упала на 12,88 грн/кг. Килограмм филе продавали по 98,92 грн. К 117,42 грн/кг подешевела говядина. Это на 32,55 грн меньше, чем месяц назад.