В Украине за неделю восемь человек умерло от гриппа: число жертв достигло 26

В Украине растет количество умерших от гриппа. Фото: РБК

В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано 8 летальных случаев в результате лабораторно подтвержденного гриппа.

"С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

За прошедшую неделю (3.02–9.02) ОРВИ заболели 283 656 человек, из них 65,6% – дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6 % больше эпидемического порога по Украине.

Почти во всех областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области не превышен эпидпорог.

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Превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимней поры года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.