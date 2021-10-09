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суббота, 09 октября 2021 12:47

В Украине за долги будут забирать машину прямо на дороге

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В Украине за долги будут забирать машину прямо на дороге
В Украине начали строго бороться с должниками. Фото: mi100.info

В пяти областях Украины на дорогах начали останавливать автомобили должников и принуждать их к оплате.

Теперь Государственная исполнительная служба и Министерство внутренних дел могут требовать от должников-владельцев автомобилей выплатить алименты, жилищно-коммунальные долги и другие долги по решению судов. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам ГИС Андрей Гайченко в Facebook.

"За первые дни применения этого инструмента на месте взыскали 64 тыс. грн алиментов, 39 тыс. грн перечислено в пользу государства (единый социальный взнос). Кроме того, выписали 17 тыс. штрафов за нарушение ПДД, изъято 2 транспортных средства", - написал он

Гайченко не сообщил, в каких именно областях прибегли к таким действиям, но уточнил, что вскоре проект будет распространен на всю территорию государства.

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Как отмечается, долги и штрафы на дороге нельзя заплатить наличными. Для этого сотрудники ГИС дают водителям соответствующие документальные бланки с указанными в них счетами. На них должники и обязаны перечислить средства, в противном случае у них в счет долга могут изъять авто.

"Проведение такого эксперимента показало, что многие должники после того, как их останавливают в определенном месте сотрудники Нацполиции, и когда речь заходит о конфискации транспорта в счет долга, охотно соглашаются выплатить его деньгами, чтобы не забирали автомобиль", - отметил заместитель министра в комментарии UBR.ua.

С августа 2020 долги украинцев за коммунальные услуги выросли в полтора раза. При этом общая сумма задолженностей за коммунальные услуги достигла 64,4 млрд грн.

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