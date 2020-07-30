В Украине выросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина

По сравнению со вчерашним днем, список увеличился на две области плюс Киев. Фото: pixabay

Эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась.

Город Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает Минздрав.

По сравнению со вчерашним днем, список увеличился на две области плюс Киев.

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Карантин запрещено ослаблять в Киеве; Винницкой области; Волынской области; Житомирской области; Закарпатской области; Ивано-Франковской области; Львовской области; Ровенской области; Сумской области; Тернопольской области; Хмельницкой области; Черновицкой области; Черниговской области.

В большинстве указанных регионов превышен показатель динамики выявления новых случаев заражения.

Киеве могут отнести к "красной" зоны, выходя с эпидемиологической ситуации. Окончательное решение примут завтра. Об этом сообщил глава Держпродспоживслужбы города Олег Рубан. По его словам, Киев сейчас оказался на грани - между "оранжевой" и "красной" зоной.