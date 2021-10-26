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вторник, 26 октября 2021 05:05

В Украине вводится бустерная третья доза вакцины от Covid-19: кому будут колоть

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В Украине вводится бустерная третья доза вакцины от Covid-19: кому будут колоть
В Украине будут прививать третью дозу. Фото: Reuters

В Украине собираются ставить третью бустерную вакцину от Covid-19.

Дополнительную прививку против коронавируса в Украине будут рекомендовать тем, у кого может быть слабый иммунный ответ на стандартный курс вакцинации, заявил главный санитарный врач Украины – заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин на брифинге.

Вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили массивную трансплантацию органов, постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния – первичные или приобретенные. Для этих категорий прописаны четкие рекомендации.

Для третьей дозы будут такие же рекомендации относительно сочетания вакцин, как и для первых двух доз.

"Сочетание вакцин уже более или менее урегулировано – и будут использоваться стандартные рекомендации, которые действуют сейчас. Разрешено сочетание мРНК вакцин с мРНК вакцинами: то есть Moderna может быть замещена на вторую дозу вакцины Pfizer или наоборот, также вакцина AstraZeneca может быть замещена мРНК вакциной для второй прививки", сказал Кузин

"Для введения третьей дополнительной дозы будет применяться такая же норма. Будет использоваться принцип совместимости мРНК-вакцин или векторных с мРНК. По другим конфигурациям сейчас отсутствуют доказательные данные относительно безопасности таких сочетаний", заявил санврач.

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"Это вакцина для жизни. И все должны также понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, мы вакцинируемся, чтобы спасти свое собственное здоровье. И не нужно сейчас играть в лотерею, достаточно ли у меня будет там титров антител после перенесенной болезни, недостаточно ли инфицируюсь или не инфицируюсь. Просто сделайте прививку и будьте спокойны!" - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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