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пятница, 14 июня 2019 11:26

В Украине вскрыли нелегальное производство онкопрепаратов без лицензий

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В Украине вскрыли нелегальное производство онкопрепаратов без лицензий
Мошенники под прикрытием лицензии на аптечное производство препаратов организовали заводские мощности. Фото: Униан

В Украине возник новый масштабный вид мошенничества в фармации, связанный с производством препаратов в аптеках.

Об сообщается в материале на сайте "Корреспондент".

Мошенники под прикрытием лицензии на аптечное производство препаратов организовали заводские мощности. Таким образом они избежали длительных дорогостоящих процедур госрегистрации, обязательных для всех фармпредприятий. Это позволило им агрессивно захватывать рынок при помощи дешевых, некачественных, а часто – опасных для жизни лекарств.

По информации издания, в последние месяцы по медучреждениям страны усиливается влияние известного аптечного синдиката, заполняя рынок дешевыми онкологическими химиопрепаратами.

Там используют лазейку в законодательстве, которая не предусматривает для аптечного производства госрегистрации препаратов, их доклинических и клинических испытаний, проверок на эффективность и безопасность. Аптечные лекарства не сдаются в гослабораторию контроля качества МОЗ, как официально зарегистрированные лекарства в Украине.

Эксперты уверены, что речь идет о нелегальном промышленным производстве, выпускающем под аптечным брендом незарегистрированные препараты. В самой аптечной сети фактически подтверждают, что организовали в рамках лицензии на аптечное производство "высокотехнологическую лабораторию". Ее производственный и технологический уровень явно выходит за рамки аптечного производства, вплотную приближаясь к промышленному.

Отраслевые эксперты связывают эту "аптечную организацию" с одним из крупнейших украинских фармзаводов, который таким образом насаждает свой сетевой маркетинг. Фактор дешевизны их препаратов они объясняют тем, что там в отличие от легальных производителей, устранились от недешевых процедур госрегистрации, контроля и испытаний.

Эксперты настаивают, что качество таких "лабораторных" препаратов не соответствует стандартам, поскольку аптечная фармация не предусматривает процедур контроля. А значит, речь идет о нелегальном производстве химиотерапевтических препаратов неизвестного качества из неизвестных субстанций, вместо готовых лекарственных средств, официально зарегистрированных в Украине.

Люди от безысходности покупают препараты без подтвержденного качества и проверенных лечебных свойств, которые могут быть опасны для жизни. Без специальной экспертизы невозможно подтвердить их влияние на здоровье пациента, также нельзя определить от чего у человека наступило ухудшение самочувствия или смерть: от некачественного препарата и опасной для жизни терапии или в результате естественного хода болезни.

Апостроф
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14
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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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