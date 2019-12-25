В Украине впервые за 15 лет пересадили сердце

В Украине сделали операцию по пересадке сердца. Фото: Сегодня

Впервые за 15 лет в Украине пересадили сердце.

Донором стал мужчина, погибший в аварии. Пациента везли из Киева, поскольку донорское сердце невозможно было доставить в столицу. Вместе с ним выехала бригада врачей и медсестер Института сердца, чтобы выполнить пересадку. Родственники, которые дали согласие на забор органов, спасли сразу трех человек. Кроме сердца, этой ночью пересадили две почки, сообщает ТСН.

Произошло это в районной Ковельской больнице. Реабилитацию больной уже будет проходить в столице. Через несколько дней его заберет скорая в Институт сердца.

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Между тем Рада приняла запуск новой системы трансплантации. В листе ожидания на пересадку органов около 5 тысяч украинцы. Более тысячи нуждаются в пересадке сердца, полторы - трансплантации печени, более 2 тысяч - замены почки. Большинство из них едут за границу или умирают, не дождавшись помощи.