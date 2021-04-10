В Украине в упадке общественный транспорт. За 10 лет будем напоминать Азию

Общественный транспорт Украины не развивается. Фото: Reuters

В Украине плохо развивается общественный транспорт. Люди все чаще пересаживаются на собственные машины. Это приведет к значительному автомобилизации и перезагрузки дорог.

Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по вопросам транспортного моделирования Дмитрий Беспалов.

"Нам нарисовали красивую картинку будущего, мол, к 2030 исчезнут маршрутки, а появятся электробусы и так далее. Однако с нынешней ситуацию с общественным транспортом, карантинами кажется, что власть наоборот всячески поощряет украинцев покупать собственное авто. Дополнительно во многих городах Европы планируют запретить с 2025 року движение дизельных машин. Их будут продавать у нас за небольшие деньги, что тоже будет стимулировать к автомобилизации. Также все больше людей пересаживаются на скутеры, велосипеды, электросамокаты. Учитывая это, Украина в 2030 году может напоминать Азию, где очень мало общественного транспорта, который переполнен, и много авто. При этом движение на дорогах хаотическое", - сказал Беспалов.

Наладить ситуацию с общественным транспортом поможет регламент Евросоюза о покупке транспортных работ. Его должны ввести до 2023 года.

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"Тогда города будут заказывать услуги перевозчика и платить за них безналичным способом. Соответственно можно экспериментировать с тарифными моделями, например, делать дорогие разовые поездки и очень дешевые проездные. Параллельно можно увеличить плату за парковку. В таком случае и нагрузки на пассажиров будет незначительными, и автомобилисты начнут больше пользоваться общественным транспортом, уменьшив поток машин. Но политики тянут с реформами. Боюсь, что к 2023-го ничего не сделаем и ЕС снова отсрочит введение регламента", - рассказал эксперт.

Полное интервью о работе столичного общественного транспорта с Дмитрием Беспаловым уже доступно на Gazeta.ua. В нем мужчина подробно объяснил, почему поднимаются цены на проезд и как реформировать транспортную отрасль.

Кабинет министров утвердил план реализации Национальной транспортной стратегии Drive Ukraine на период до 2030 года. Документ расписывает этапы и сроки выполнения мероприятий на ближайшие 9 лет. Кроме того, разработанная при поддержке ЕС стратегия Drive Ukraine отражает евроинтеграционные обязательства Украины в области транспорта.