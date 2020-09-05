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суббота, 05 сентября 2020 06:02

В Украине урегулируют удаленную работу

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В Украине урегулируют удаленную работу
Урегулируют удаленную работу. Фото: istockphoto.com

Группа из 32 народных депутатов предлагает законодательно урегулировать дистанционную и надомную формы работы.

Соответствующий законопроект №4051 об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы зарегистрирован на сайте Рады, однако его текст пока отсутствует.

Среди прочего законопроект предлагает обеспечить сотруднику возможность сочетать удаленную работу и работу в обычном режиме на рабочем месте.

Депутаты также предлагают возложить на собственника или уполномоченный орган обязательство обеспечить безопасные условия работы и предусмотреть право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомную работу получать сведения о месте жительства или другом месте, где сотрудник по своему выбору будет выполнять рабочие обязанности.

В комитете отметили, что согласно законопроекту, сотрудник должен быть ознакомлен в письменной форме или через электронный документооборот с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, оповещением и другими документами. Также законопроект предлагает разрешить дистанционное ознакомления сотрудника с требованиями по охране труда, в том числе по видеосвязи.

Также нардепы хотят рассмотреть законопроект №4056 о внесении изменений в Закон Украины "О среднем образовании" относительно механизма дистанционной формы обучения при наступлении обстоятельств, которые делают невозможным посещение учебных заведений.

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Между тем, в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Красную зону расширили за ухудшения ситуации с коронавируса.

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