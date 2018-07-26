В Украине учредили премию имени Левка Лукьяненко

Петр Порошенко основал государственную стипендию имени Левко Лукьяненко. Фото: day.kyiv.ua

Президент Украины Петр Порошенко учредил государственную стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки украинских заложников, которых удерживают в тюрьмах РФ.

Указ называется "О неотложных мерах относительно защиты прав, свобод и законных интересов лиц, незаконно задержанных, удерживаемых Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, освобожденных из числа таких лиц, поддержки указанных лиц и членов их семей". Порошенко также поручил Кабмину обеспечить выплаты этой стипендии. Выплаты должны быть оформлены уже в 2018 году, передает пресс-служба Порошенко.

На правительство возложены мероприятия по реабилитации и адаптации освобожденных лиц, которые незаконно были задержаны, находились на территории России. Кроме того, вопросы адаптации касается и членов семей политзаключенных.

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Герой Украины, украинский диссидент и советский политзаключенный Левко Лукьяненко умер 7 июля, не дожив 2 месяца до своего 90-летия 24 августа. Его жена рассказала, что муж давно имел проблемы со здоровьем. Переболел лейкозом. Позже имел проблемы с тромбами и лейкоцитами. В "Феофании" его лечили от последствий инсульта.