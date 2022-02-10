В Украине стартовали масштабные военные учения "Заметіль-2022": фото и виде

В Украине начались плановые командно-штабные учения "Заметіль-2022".
Будут продолжаться в течение февраля на определенных военных полигонах по всей территории государства. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Украины 10 февраля.
Задачей учений является совместная работа структурных подразделений органов управления. Также отработка вопросов управления группировками войск во время ведения операции сил обороны, сообщил командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергей Наев.
"Данные военные маневры являются продолжением оперативного сбора с руководящим составом командования, представителями органов военного управления ВСУ, а также других составляющих сектора обороны и безопасности. Они поддерживают индивидуальные возможности, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства при планировании применения , всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими в ходе ведения операции Сил обороны", - подчеркнул Наев.
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Во время практических действий все без исключения командиры воинских частей и начальники имеют возможность продемонстрировать приобретенные возможности организации планирования операций, а также способы ведения оборонных, в частности асимметричных действий.
"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий командования с органами военного управления ВСУ и других составляющих сил обороны и безопасности при ведении операций по основным принципам, стандартам и штабным процедурам, принятым в государствах-членах НАТО", - подчеркнул Наев.
Военные учения "Заметіль-2022" - зеркальные совместным учением Беларуси и России "Союзная решимость-2022". Учения "Заметіль" будут продолжаться до 20 февраля в разных регионах государства, чтобы подготовиться к вероятному полномасштабному наступлению армии Российской Федерации.
В Беларуси 10 февралятакже началась активная фаза военных учений "Союзная решительность-2022" с участием армии России. Привлекли органы управления, подразделения и части Восточного военного округа РФ и вооруженных сил Беларуси.
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