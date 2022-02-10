В Украине стартовали масштабные военные учения "Заметіль-2022": фото и виде

В Украине начались плановые командно-штабные учения "Заметіль-2022".

Будут продолжаться в течение февраля на определенных военных полигонах по всей территории государства. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Украины 10 февраля.

Фото: ЗСУ

Задачей учений является совместная работа структурных подразделений органов управления. Также отработка вопросов управления группировками войск во время ведения операции сил обороны, сообщил командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергей Наев.

"Данные военные маневры являются продолжением оперативного сбора с руководящим составом командования, представителями органов военного управления ВСУ, а также других составляющих сектора обороны и безопасности. Они поддерживают индивидуальные возможности, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства при планировании применения , всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими в ходе ведения операции Сил обороны", - подчеркнул Наев.

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Во время практических действий все без исключения командиры воинских частей и начальники имеют возможность продемонстрировать приобретенные возможности организации планирования операций, а также способы ведения оборонных, в частности асимметричных действий.

"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий командования с органами военного управления ВСУ и других составляющих сил обороны и безопасности при ведении операций по основным принципам, стандартам и штабным процедурам, принятым в государствах-членах НАТО", - подчеркнул Наев.

Военные учения "Заметіль-2022" - зеркальные совместным учением Беларуси и России "Союзная решимость-2022". Учения "Заметіль" будут продолжаться до 20 февраля в разных регионах государства, чтобы подготовиться к вероятному полномасштабному наступлению армии Российской Федерации. В Беларуси 10 февралятакже началась активная фаза военных учений "Союзная решительность-2022" с участием армии России. Привлекли органы управления, подразделения и части Восточного военного округа РФ и вооруженных сил Беларуси.