В Украине создали уникальную монету

Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Наследство". Она посвящена раскрытию в художественно-образной манере народного искусства, явлений культуры, науки, быта, что перешли в наследство от предыдущих поколений.

Эти явления представлены древним символом Солнца, жизненной силы, эволюции Вселенной и закодированы на писанках, вышиванках, в орнаментах, сообщили в Пресс-служба НБУ.

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На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, над которым - год чеканки монеты - 2021. Внизу полукругом надписи: "Украина и 10 гривен".

В центре изображен украшенную знаками-символами, оберегами, узорами спираль - многозначный символ эволюции Вселенной, развития, непрерывности, ритма дыхания и самой жизни.

На реверсе монеты в окружении стилизованного растительности, символизирующий живописные пейзажи, виды нашей Родины, изображен казак Мамай. Он является своеобразным воплощением украинского характера, символом свободолюбия и бессмертие украинского народа.

Казак держит стилизованное украинское небо, украинскую культуру, весь многовековое "наследство" народа.

Автор: bank.gov.ua Новая монета "Наследие" посвящена раскрытию в художественно-образной манере народного искусства, явлений культуры, науки и быта

Автор: bank.gov.ua Новая монета "Наследие" посвящена раскрытию в художественно-образной манере народного искусства, явлений культуры, науки и быта

9 июня Нацбанк вводит в обращение две монеты номиналом 2 грн и 10 грн. Двугривенную монету посвятили полковнику армии УНР Евгению Коновальцу. Она имеет диаметр 31 мм, выйдет тиражом 35 тыс. штук. Отчеканена из нейзильбера.