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четверг, 22 июля 2021 11:46

В Украине сделали рекордное количество Covid-прививок

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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество людей - 120 090. От начала кампании по вакцинации сделали более 4,3 млн Covid-прививок. Полностью вакцинированных украинцев уже более 1,5 млн.

21 июля одну дозу Covid-вакцины получили 65 522 человека, сообщает Минздрав. Полностью иммунизировались 54 568 человек.

"Работали 655 мобильных бригад, 2280 пунктов прививки и 127 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

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С начала вакцинации первую дозу получили 2 843 897 человек, двумя дозами привили 1 555 859 человек. Всего сделали 4 399 756 прививок.

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За последние сутки в Украине выявили 726 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 246 656 человек. Умерли 52 790 пациентов, из них 21 – за последние сутки. Выздоровели 2 183 003 человека, за последние сутки – 501.

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22
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