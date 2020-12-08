В Украине решили бороться с наиболее распространенным нарушением ПДД

По информации Госстата одной из самых распространенных причин смерти в ДТП остается непристегнутый ремень безопасности. Фото: Reuters

Изменения в правила дорожного движения призваны побороть одну из самых распространенных причин смерти и травмирования в ДТП - непристегнутый ремень безопасности.

Согласно им, пассажиры такси обязаны пристегиваться ремнями безопасности как на переднем, так и на заднем сиденьях. Об этом рассказала председатель общественной организации Traffic Challenge Ольга Дробышева.

"Это фактор риска и причина гибели и сильного травмирования людей в авариях. Нам очень нужен контроль, чтобы сформировать культуру движения. Когда мы ее сформируем, то люди, которые рождаются и подрастают в новых культурных рамках, будут иначе к этому относиться. На данный момент действительно нужен контроль ", - рассказала Дробышева.

По ее словам, в полиции продолжают принимать меры с целью предупреждения смертности и травмирования на дорогах.

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"Есть планы по видеофиксации, увеличении количества камер на следующие два года. Камеры, которые сейчас ставят, фиксируют только скоростные нарушения, но они будут фиксировать также нарушения пристегивания ремнем безопасности.

Просто сейчас готовится определенная инфраструктура и нужно уже сейчас быть к ней подготовленными, чтобы потом люди не говорили - "мы не знали, почему нас штрафуют", - добавила Дробышева.

В Киеве заработала первая камера автофиксации нарушений ПДД, которая следит за пересечением полос общественного транспорта. За первый день работы она зафиксировала более 1 тыс. Таких нарушений.