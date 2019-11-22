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пятница, 22 ноября 2019 17:15

В Украине разрешили фотографироваться на документы в головном уборе

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В Украине разрешили фотографироваться на документы в головном уборе
Фото возможно лишь в том случае, если человек носит головной убор в повседневной жизни в силу религиозных убеждений. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Государственная миграционная служба утвердила новые требования к фото при оформлении биометрических документов. Отныне верующим религиозных конфессий фотографироваться в головных уборах.

Об этом сообщается на сайте ГТСУ.

"Соответствующий приказ утверждает требования к оцифрованного образа лица лица и фотографий, которые подаются для оформления или обмена документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, и фотографического изображения на них", - говорится в сообщении.

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Фотографирование в головном уборе допускается, но только в том случае, когда лицо носит его в повседневной жизни, учитывая религиозные убеждения.

"Кроме того, фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и ​​материалах допускается согласно медицинским показаниям, подтвержденным медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения. Однако такие головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза ), закрывать лица и подбородка, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею", - отметили в миграционной службе.

Православная церковь Украины не осуждает биометрические паспорта. И называет их одним из проявлений научного и технологического прогресса.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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