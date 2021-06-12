В расчет берут бюджет среднестатистического украинского. Фото: Pixabay

В Украине разработают маршрут по Днепру с остановками в 12 локациях. Об этом заявила замглавы Киевской ОГА Татьяна Щербак в эфире телеканала Дом.

"Туризм по Днепру - это наша изюминка, здесь будет 12 локаций. Это Вышгородский исторический музей, это Вышгородская набережная очень красивая, это Межигорье ... Это старинный казацкий монастырь ... То есть маршруты от Чернобыля до Вышгорода, от Вышгорода в Переяслав - и дальше", - сказала Щербак.

Если в Турции водные перевозки используются также в формате такси, то в Украине пока что акцент делается на туризме, отметила чиновница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдыхать уже можно и в Европе: что следует знать украинским туристам

"Это туризм, который привлекает инвестиции, развивает наши общины, людям дает возможность увидеть красоту не только Турции, но и родной Украины. Очень много людей, которые не знают, что есть в Украине, зато очень хорошо ориентируются, что есть в Турции. Мы хотим это изменить", - добавила Щербак.

По ее словам, двухчасовая прогулка на 60-местном теплоходе от Вышгорода в направлении Каневского водохранилища стоит 150 грн на человека, цена на более длительный маршрут выше.

Государственное агентство развития туризма вместе с Минкультом хотят запустить туристический маршрут в Чернобыль.