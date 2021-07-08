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четверг, 08 июля 2021 17:04

В Украине разработали уникальную программу. Будет контролировать водителей

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В Украине презентовали новую программу для уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Новый инструмент будет работать для бизнеса.

Разработали ИT-решения активисты сервиса "Штрафы UA". Учреждения и компании смогут контролировать водителей транспортных средств со своего автопарка.

Таким способом активисты планируют уменьшить количество аварий на дорогах и сформировать в Украине ответственное и безопасное вождение, рассказал основатель сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров.

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"Крупные украинские и международные компании могут помочь улучшить ситуацию на дорогах. Сегодня 13 тысяч компаний имеют в наличии автопарк с более 10 авто. 500 тысяч машин ездят, а штрафы оплачивает владелец. На это не слишком обращают внимание, заплатили и все, чтобы быстрее избавиться от штрафа", - говорит Дмитров.

Поскольку ответственность за авто лежит на владельце или директоре, то его счета могут арестовывать за неуплату штрафов. Долг одной из компаний, с которыми сотрудничает сервис, насчитывал в общей стоимости почти 1 млн грн.

Автор: Штрафы UA
  Руководство может получить с помощью единой панели управления (дашборда) статистику нарушений по всей компанией и увидеть кто именно нарушает, как часто.
Руководство может получить с помощью единой панели управления (дашборда) статистику нарушений по всей компанией и увидеть кто именно нарушает, как часто.

Информационно-платежный сервис работает онлайн, его можно подключить по подписке. С его помощью можно отслеживать нарушителей, контролировать статус штрафов и оплачивать их.

"На 80 процентов увеличилось количество аварий после карантина. Многие люди в локдаун остались без работы. А куда можно быстро устроиться, если у тебя есть водительские права? Таксистом, курьером, в службу доставки. Работодатели принимают на работу без проблем. Однако, как и в большинстве профессий, человек должен быть специалистом. То есть качество вождения не проверяют, а опыт нужен однозначно", - отметила руководитель нового решения Таисия Юрздицька.

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Проект готовили полгода. В январе запустили пилотную версию, которую протестировали уже 650 компаний. Для автопарка из 50 машин в месяц в среднем стоимость услуг составит 1500 грн. В случае большего количества обновлений за месяц цена может расти.

"Формирование культуры безопасного вождения необходимо внедрять в Украине. За рубежом, прежде чем дать ключи от машины работнику, он должен пройти тренинги, прочитать учебные материалы. Ему проведут мастер-класс, а затем проверят знания на практике. Если ты нарушаешь, это разбирают на аварийных комитетах, а затем тебя могут лишить корпоративного авто на выходные. В Украине пока такого контроля нет", - говорит Юрздицька.

Штрафы UA - платежно-информационный сервис для водителей Украины, который помогает контролировать процесс проверки и уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. С помощью сервиса в 2020 году было уплачено штрафов на сумму более 52 млн грн.

Работает портал с 2016-го. В сентябре 2017 года команда получила 400 тыс. грн на развитие сервиса и внедрение функции безопасного вождения Safety Drives.

Автор: Лилия МЫЦКО
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