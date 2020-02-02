В Украине прогнозируют сильные порывы ветра

В ГСЧС сообщили об опасности. Фото: УНИАН

На западе Украины, в Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 25 м/с.

В Карпатах ожидаются порывы ветра до 25 м/с, предупреждают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Данные о погоде опубликовал Укргидрометцентр.

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Осложнения погодных условий отвечают І уровню опасности (желтом).

В первые дни февраля температура днем ​​будет плюсовая. На юге доходить до + 12°C. Минусовые показатели ожидаются только в Карпатах. В других регионах незначительные морозы возможны ночью, говорит Gazeta.ua заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.