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вторник, 08 мая 2018 08:26

В Украине продают масло без следов молока

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В Украине продают масло без следов молока
В столичной лаборатории наткнулись на сливочное масло без следов молока. Фото - Ukrhealth

Верховная Рада инициировала запрет добавления в продукты пальмового масла. В связи с этим было исследовано на ее содержание масло и конфеты. В результате в столичной лаборатории наткнулись на сливочное масло без следов молока. Об этом говорилось в ТСН.

"Возникает только один вопрос: куда смотрят правоохранительные органы? Продавать такие вещи под видом масла - полная наглость! Вообще не содержит молочных жиров!", - говорит руководитель центра испытаний продукции ГП "Укрметртестстандарт" Владимир Кищенко.

Не намного лучше ситуация и с конфетами.

"Мы нашли 39,9%. В одних странах допускается до 5%, а некоторые, которые очень заботятся о своем населения - там вообще до 2%. А здесь 40", - констатировал Кищенко.

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Он напомнил, что в Европе нормой считается употреблять 2% трансжиров от всего их дневного объема, а состав продуктов честно указывается на этикетках. Тогда как в Украине масла в затвердевшем состоянии используют повсеместно для удешевления и длительного хранения продуктов, хотя трансжиры способствуют возникновению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а жировая пленка в желудке препятствует всасыванию витаминов и микроэлементов.

Диетологи советуют совсем не употреблять такие продукты детям и не злоупотреблять взрослым.

В Украине самой фальсифицированной продукцией является сливочное масло. Производители часто заменяют животные жиры растительными.

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