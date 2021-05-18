В Украине прилетела новая партия вакцины Pfizer

Во вторник, 18 мая, в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer. Спецрейс доставил 122 850 доз препарата.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

"Только что в аэропорту "Киев" приземлился самолет с вакцинами Pfizer. В общем на этой неделе мы ожидаем почти полмиллиона доз Pfizer по инициативе Covax", - отметил Степанов.

К концу недели в Украину должны доставит еще 356 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций, пишет "РБК-Украина".

Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.

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Напомним, 16 апреля в Киев спецрейсом прибыла первая партия Covid-вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech - 117 тыс. доз, которые Украина получила в рамках международной инициативы Сovax по результатам открытого тендера по проекту "Безопасные и доступные лекарства". Ею в первую очередь прививали жителей и работников домов престарелых.