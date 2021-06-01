В Украине появятся прямые авиарейсы в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия открывает прямое авиасообщение с Украиной. Фото: РБК-Украина

Саудовская Аравия впервые откроет регулярное прямое авиасообщение с Украиной. Его обеспечит ведущий лоукостер арабской страны Flynas.

Авиакомпания из Саудовской Аравии с парком в 30 самолетов выполняет более 1200 рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям, сообщат Мининфраструктуры.

"Каждый год в течение последних 5 лет Flynas признавали лучшим лоукостом Ближнего Востока. Недавно авиаперевозчик заключил соглашение с Airbus о покупке 120 новых самолетов общей стоимостью 8,6 млрд долларов", - указали в ведомстве.

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Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией, и для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.