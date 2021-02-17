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среда, 17 февраля 2021 15:51

В Украине появится новый природный парк с редкими животными и растениями

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В Украине появится новый природный парк с редкими животными и растениями
В новом парке есть самый старый дуб Украины. Фото: rivne.media

В Украине создадут новый Национальный природный парк Пуща Радзивилла. Соответствующий проект уже поддержали в Кабмине.

Парк площадью 24 тыс. га будет размещаться в Сарненском районе Ровенской области. Для этого земли изымут в Рокитновского и Остковского лесных хозяйств.

На этой территории обнаружили 12 видов флоры и 27 видов фауны, занесенных в Красную книгу Украины, в частности там живут лось европейский, журавль серый, аист черный. Кроме того, там растет Юзовский дуб, который является одним из старейших в Украине и считается местным оберегом.

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Решение предоставить этим территориям статус национального парка должно защитить их от незаконной вырубки леса.

На Закарпатье фотограф Лариса Угрин сняла редкую белую лань. В стаде, за которым ухаживают лесоводы Мукачевского района, эта лань единственная на более 100 особей.

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