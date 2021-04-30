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пятница, 30 апреля 2021 10:29

В Украине потеплеет, но начнутся грозы - прогноз на неделю

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В Украине потеплеет, но начнутся грозы - прогноз на неделю
Синоптики принесли неутешительные новости для украинцев. Фото: pixabay.com

В конце апреля - начале мая в Украине потеплеет. Температура воздуха будет подниматься в среднем до +19°C, местами до +24°C. Несмотря на теплую погоду практически во всех регионах, кроме юга, пройдут дожди. Возможны грозы.

По прогнозу Укргидрометцентра, дожди отступят 6 мая, однако похолодает до +15°С, возможны порывы ветра до 10 м/с.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие семь дней.

ЗАПАД

30 апреля - облачно с прояснениями. Местами дожди, грозы. Температура воздуха днем ​​+16...+21°C, ночью +5...10°C.

В Карпатах дождь. Температура днем ​​+9...+14°C, ночью +2...7°C.

1 мая - переменная облачность. Без осадков. Днем +14...19°C, ночью +5...10°C.

2 мая - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможные грозы. Среди дня +14...19°C, ночью +5...10°C.

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ВОСТОК

30 апреля — облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 12 м/с. Температура днем ​​+14...19°C, ночью +4...9°C.

1 мая — переменная облачность. Днем небольшой дождь. Температура днем ​​+15...20°C, ночью +6...11°C.

2 мая — облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 10 м/с. Среди дня +19...24°C, ночью +6...11°C.

ЦЕНТР

30 апреля — облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +15 ... 20 ° C, ночью +4 ... +9 ° C.

1 мая — переменная облачность. Ночью местами дождь. Температура днем ​​+14 ... +19 ° C, ночью +6 ... +11 ° C.

2 мая — облачно с прояснениями. Днем дождь, возможна гроза. Днем +19 ... 24 ° C, ночью +6 ... +11 ° C.

СЕВЕР

30 апреля — облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди, местами с грозой. Днем +15...20°C, ночью +4...9°C.

1 мая — переменная облачность. Без осадков. Днем +14...19°C, ночью +5...10°C.

2 мая — переменная облачность. Кратковременные дожди, возможны грозы. Днем +18...23°C, ночью +5...10°C.

ЮГ И КРЫМ

30 апреля — облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 10 м/с. Днем +15...20°C, ночью +4...9°C.

1 мая — облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +18...23°C, ночью до +12°C.

2 мая — облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +20...25°C, ночью +9...14°C.

КИЕВ

30 апреля — переменная облачность. Днем кратковременный дождь, возможна гроза. Днем +18...20°C, ночью +6...8°C.

1 мая — облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +16...18°C, ночью +8...10°C.

2 мая — переменная облачность. Днем небольшой дождь, возможна гроза. Днем +20...22°C, ночью до +10°C.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ НА 3-6 МАЯ

3 мая — облачно с прояснениями. Местами дожди. Температура днем ​​+12...17°C, на Востоке дойдет до + 23°C. Ночью +4...10°C.

4-5 мая — переменная облачность. Местами дожди. Днем +12...18°C, ночью до +12°C.

6 мая — переменная облачность. Без осадков. Днем +10...15°C, на юге +19°C. Ночью до +12°C.

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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В АПРЕЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, -5,1 ° C, зафиксировали 30 апреля 1954 в Черкассах. Наивысшую, +31,4°C, 1970 году в Луганске.

Шквальный ветер был в Симферополе 30 апреля 1987-го. Достигал скорости 26 м/с.

Последний месяц весны отметится неустойчивой погодой. Первая декада мая будет дождливой с температурными качелями от +10°C до + 24°C. А вот в конце месяца будет +30°C.

При этом аномальных явлений ждать не следует, почти все погодные показатели держаться нормы, разве температура воздуха будет несколько выше многолетних значений.

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30
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