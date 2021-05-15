В Украине построят систему оповещения о чрезвычайных ситуациях

В Украине будет система оповещения. Фото: Корреспондент

Совет национальной безопасности и обороны на заседании принял решение создать в Украине систему оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях (ЧС).

На реализацию проекта планируют потратить около 500 млн гривен, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Систему оповещения о ЧС создадут на основе государственного мультиплекса, который будет не только транслировать до 12 бесплатных цифровых каналов, но и извещать граждан о чрезвычайных ситуациях.

"В рамках создания этого мультиплекса является формирование системы сообщений о чрезвычайных ситуациях. Мы видим, что происходит в Израиле, и видим, что система оповещения должна работать в государстве", - сказал министр.

Проект планируют реализовать на кредитные средства, которые выделят государственные банки на 5-7 лет. По предварительным оценкам, для создания мультиплекса надо 490 млн гривен. Погашать кредиты за счет доходов Государственного концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

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На этом же заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию развития кибербезопасности на следующие пять лет.