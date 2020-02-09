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воскресенье, 09 февраля 2020 01:35

В Украине построят две военные базы

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В Украине построят две военные базы
Военные базы построят на юго-востоке Украины.

В ближайшее время Минобороны планирует построить две новые военные базы на юго-востоке Украины.

"Одним из приоритетов в деятельности Минобороны является развитие и развитие военной инфраструктуры. Планируем в ближайшее время построить два качественных новых инфраструктурных объекта - военные базы в Мариуполе и Северодонецке, которые будут оснащены по стандартам НАТО", сообщил глава Минобороны Андрей Загороднюк в эфире телеканала "Украина 24".

"Еще одним новым проектом, который мы вскоре представим широкой общественности, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов", рассказал министр обороны.

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В лагере будет предусмотрено "все для комфортного проживания военнослужащих": места для отдыха, приема пищи, душевые кабины и санузлы. Лагерь будет соответствовать стандартам НАТО.

Внедрение первых дорожных карт перехода ВСУ на стандарты НАТО стартовало в январе 2020 года.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в 2020 году силами Минобороны и, в частности, Государственной специальной службой транспорта, будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан.

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