В Украине почтили память жертв депортации чеченцев и ингушей

Автор: radiosvoboda.org

23 февраля в туристско-информационном центре Запорожья прошло мероприятие по случаю годовщины депортации советской властью чеченцев и ингушей.

В рамках мероприятия презентовали портрет "казака" авторства Петра Захарова-чеченцев единственный в XIX веке профессионального художника чеченского происхождения. Как следствие советской политики в отношении чеченцев, имя этого художника не вспоминали, картины его приписывали другим мастерам, сообщает Радио Свобода.

"На картине изображен казак-черноморец, но на самом деле, это какой-то грузинский князь, аристократ, нарисованный в стиле казака-черноморца. Эта картина была сначала в Третяковке, затем – в Ленинграде, а в 30-х годах попала в Ворошиловград, современный Луганск", – рассказал Зайцев.

Автор: radiosvoboda.org Портрет «казака» авторства Петра Захарова-чеченцев

На представленной работе Захарова нет авторской подписи. Предполагают, что она была отрезана вместе с нижней частью полотна. Установить автора удалось благодаря совместным усилиям музееведов.

Мероприятия по случаю годовщины депортации чеченцев и ингушей, а также памяти жертв репрессий крымских татар провели в Днепре. В частности, местный Музей Холокоста представил мини-выставку ко Дню памяти жертв советской депортации чеченского и ингушского народов и кинохронику тех событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович

"23 февраля началась масштабная позорная операция войск НКВД под названием "Чечевица" – когда надо было в течение нескольких дней выселить целый народ. Посчитать трудно, но мы говорим, что это примерно 600 тысяч. Четверть народа погибла во время депортации и в первый год. После, в мае 1944-го, началась депортация крымскотатарского народа", – рассказала историк Светлана Каюк.

В рамках мероприятия был просмотрен документальный фильм о Номане Челебиджихане. Память погибших почтили молитвой по мусульманской традиции.

С 23 февраля по 9 марта 1944 почти все представители ингушей и чеченцев были силой выселены в Среднюю Азию под предлогом якобы их сотрудничества с нацистской Германией. По оценкам историков, это около 650 тысяч человек. Часть людей – преимущественно пожилых, женщин и детей из высокогорных районов – уничтожили на месте. Чечено-Ингушетию, как автономную республику в составе СССР, ликвидировали. Около половины депортированных погибли в дороге и из-за суровых условий жизни на месте принудительного поселения. В 1957 выжившим, разрешили вернуться на родину. Чечено-Ингушскую автономную советскую республику восстановили в составе СССР.