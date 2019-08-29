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четверг, 29 августа 2019 07:20

В Украине отступает жара

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30 августа жителей некоторых областей Украины ожидает спад температуры.

Жара уйдет из восточных и северных областей Украины. Так, в Черниговской, Сумской, Луганской и Донецкой областях температура воздуха днем будет в районе + 22 + 24 градусов. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях ожидается + 23 + 25 градусов. На остальной части страны сохранится жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Осадки прогнозируются на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях. В других регионах страны будет солнечная погода.

  Погода на 29 августа
Погода на 29 августа

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Самым жарким днем в Киеве считают 13 августа 2010 года. Тогда температура воздуха достигла отметки +36,6 градусов тепла.

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