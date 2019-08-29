В Украине отступает жара

30 августа жителей некоторых областей Украины ожидает спад температуры.
Жара уйдет из восточных и северных областей Украины. Так, в Черниговской, Сумской, Луганской и Донецкой областях температура воздуха днем будет в районе + 22 + 24 градусов. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях ожидается + 23 + 25 градусов. На остальной части страны сохранится жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр.
Осадки прогнозируются на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях. В других регионах страны будет солнечная погода.
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Самым жарким днем в Киеве считают 13 августа 2010 года. Тогда температура воздуха достигла отметки +36,6 градусов тепла.
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