В Украине отступает жара

30 августа жителей некоторых областей Украины ожидает спад температуры.

Жара уйдет из восточных и северных областей Украины. Так, в Черниговской, Сумской, Луганской и Донецкой областях температура воздуха днем будет в районе + 22 + 24 градусов. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях ожидается + 23 + 25 градусов. На остальной части страны сохранится жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Осадки прогнозируются на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях. В других регионах страны будет солнечная погода.

Погода на 29 августа

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Самым жарким днем в Киеве считают 13 августа 2010 года. Тогда температура воздуха достигла отметки +36,6 градусов тепла.

