В Украине опять задержали "вора в законе"

Задержали Тенго Питерского. Фото: РБК

Полицейские в Ровненской области задержали "вора в законе" Тенго Питерского, решается вопрос о его выдворении за пределы Украины.

"Ночью 22 ноября на трассе "Киев-Чоп", недалеко от города Корец, сотрудники управления стратегических расследований в Ровненской области НПУ совместно с областным управлением патрульной полиции и ГВ БКОП СБУ в Киеве и Киевской области задержали "вора в законе", в криминальном мире известного как Тенго Питерский и Тенго Гальский", - сообщает пресс-служба ГУНП в Ровненской области..

Предоставить документы 37-летний гражданин Грузии не смог, лишь имел при себе поддельное водительское удостоверение. Автомобиль, на котором передвигался Тенгиз Чарай, также имел явные признаки поддельных номерных агрегатов. Свое пребывание в Украине и поездку в Киев охарактеризовал дружественным визитом к старым друзьям, указали правоохранители.

"Задержанный 37-летний гражданин Грузии был коронован в 2014 году в г. Санкт-Петербурге. За его плечами несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за покушение на убийство", - добавили в полиции.

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На протяжении последних трех лет Тенго Питерский несколько раз незаконно пересекал границу Украины, за что его задерживали правоохранители с последующим выдворением в Турцию. Последний раз это было в октябре 2019 года.