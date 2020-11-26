В Украине около полутора миллионов переселенцев - МинВОТ

Подсчитали количество украинских переселенцев. Фото: Укринформ

В Украине, по состоянию на 24 ноября, зарегистрировано 1 458 737 внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

"По состоянию на 24 ноября 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1458737 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - сообщает пресс служба МинТОТ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переселенцы остаются в Украине бесправными - политолог

Почти год назад, по состоянию на конец октября 2019 на учет было взято 1 млн 415 тыс. 575 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым.