В Украине обесточено более сотни населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине обесточены 126 населенных пунктов. Фото: np.pl

В трех областях Украины из-за непогоды обесточено 126 населенных пунктов.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 27 ноября в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 126 населенных пунктов в трех областях (Киевская - 93, Черниговская - 31 и Кировоградская - 2)", - говорится в сообщении.

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Украина возобновила импорт электроэнергии из Республики Беларусь. Сейчас Украина импортирует из Беларуси 415 мВт в час.