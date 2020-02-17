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понедельник, 17 февраля 2020 15:26

В Украине обещают создать миллион новых рабочих мест

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В Украине обещают создать миллион новых рабочих мест
Увеличить количество рабочих мест надеются за счет наращивания объемов инвестиций. ФОТО: news.dtkt.ua

В течение следующих пяти лет в Украине создадут 1 миллион новых рабочих мест.

Такая цель поставлена в "Экономической стратегии: рост через инвестиции", которую 17 февраля представило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По прогнозам правительства, стратегия позволит до 2024 года достичь того, что уровень безработицы в Украине снизится на 2,4%, а уровень занятости вырастет на 3,2.

"Именно инвестиции являются краеугольным камнем этой стратегии. Инвестиции — это новые рабочие места, а работа — это возможность для украинцев зарабатывать и жить лучше. Мы работаем, чтобы помочь людям найти легальную работу с белой зарплатой, а если человек хочет работать на себя и иметь собственный бизнес — создать условия для его успешного ведения", — рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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Как уточнили в Министерстве, речь идет об инвестициях не только в основные средства и технологии, но и в человеческий капитал.

"До 2024 Украина должна перейти в топовую группу индекса человеческого капитала, а средняя продолжительность жизни вырасти до 75 лет", — сказал Милованов.

Безработных в Украине стало меньше. В прошлом году с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2018-го количество занятых украинцев в возрасте 15-70 лет выросла на 219 тысяч человек. Работу имели 16,6 миллионов граждан, без работы остались 1,5 миллиона.

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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