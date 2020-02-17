В Украине обещают создать миллион новых рабочих мест

Увеличить количество рабочих мест надеются за счет наращивания объемов инвестиций. ФОТО: news.dtkt.ua

В течение следующих пяти лет в Украине создадут 1 миллион новых рабочих мест.

Такая цель поставлена в "Экономической стратегии: рост через инвестиции", которую 17 февраля представило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По прогнозам правительства, стратегия позволит до 2024 года достичь того, что уровень безработицы в Украине снизится на 2,4%, а уровень занятости вырастет на 3,2.

"Именно инвестиции являются краеугольным камнем этой стратегии. Инвестиции — это новые рабочие места, а работа — это возможность для украинцев зарабатывать и жить лучше. Мы работаем, чтобы помочь людям найти легальную работу с белой зарплатой, а если человек хочет работать на себя и иметь собственный бизнес — создать условия для его успешного ведения", — рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безработным пообещали больше денег

Как уточнили в Министерстве, речь идет об инвестициях не только в основные средства и технологии, но и в человеческий капитал.

"До 2024 Украина должна перейти в топовую группу индекса человеческого капитала, а средняя продолжительность жизни вырасти до 75 лет", — сказал Милованов.

Безработных в Украине стало меньше. В прошлом году с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2018-го количество занятых украинцев в возрасте 15-70 лет выросла на 219 тысяч человек. Работу имели 16,6 миллионов граждан, без работы остались 1,5 миллиона.