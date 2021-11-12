В Украине объявили штормовое предупреждение

В выходные Украину окутают опасные туманы.

Водителей призвали по возможности не садиться за руль, сообщили в Укргидрометцентре. Объявили первый уровень опасности, желтый.

"Видимость будет меньше 500 метров. В Карпатах ожидается меньше 100 метров. Поэтому водителям управлять авто следует крайне осторожно", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/UkrHMC Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях

На западе видимость ухудшится в пятницу вечером. Постепенно зона туманов увеличится и охватит почти всю страну, кроме крайнего востока. Туманы продержатся всю ночь и утро. В отдельных районах Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областей останутся и днем.

13 ноября туманная зона вечером сместится на восток. В ночь на воскресенье туманами будет окутано Левобережье. На остальной территории страны они будут локальными.

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Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать таким советам: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.